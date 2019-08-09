濟南航線喊停 花縣府遺憾業者錯愕

2019-08-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮至中國山東濟南航線暌違三年後在七月六日復航，不料中國自八月起限縮來台自由行、團客，山東航空昨無預警宣布因「航班計畫調整」因素，廿四日起取消包機直航花蓮，消息一出震驚花蓮觀光業。花蓮縣政府觀光處長唐玉書證實，並強調「深表遺憾」，表示政治歸政治，雙方都很努力想要經營好這條航線。

花蓮觀光業者昨中午接獲山東航空公司來函，指出自八月廿四日至十月廿六日間，濟南至花蓮的航班因「計畫調整」全部取消，讓業界錯愕，直指與中國祭出中客來台禁令有關，直飛航線才會受到波及。

花蓮縣旅行商業同業公會理事長吳永昌說，復航後的五個航班載客率約九成，以中國團客居多，台灣過去的遊客，也早已預約至十月底，載客率不錯，未料停航來的如此快，目前估計受影響的航班約有十班，除能全額退費，也與其他航空業者洽談，轉介至桃園起降，雖錯愕無奈但也只能接受。

花蓮縣旅館商業公會理事長陳義豐說，在中國取消自由行、團客也限縮之下，停航確實讓花蓮觀光雪上加霜，但也因客源不足，勢必影響航空公司的搭乘率，期望政府能有更長遠的觀光政策，因應類似突發事件。

花蓮至中國山東濟南航線，原預定每週六直航，首航搭乘率九成，後續也有五到七成，來回票定價一萬四千元，航權暫定三個月，山東航空公司台灣分公司昨宣布取消廿四日後的所有航班。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法