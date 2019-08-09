《花蓮》29歲才當老師 陳玉明榮獲師鐸獎

2019-08-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕曾「被教育界拒絕」的花蓮縣宜昌國中校長陳玉明（見圖，記者王峻祺攝），國中立志當老師，卻二度報考師專失利，直至廿九歲如願執教，廿七年來投身偏鄉教育、籌備體育中學，更奉令接掌處長一職，如今重回校園前線陪伴學子，獲頒今年教育部師鐸獎肯定。

教育部公布師鐸獎名單，今年共計七十二人獲獎，花蓮宜昌國中校長陳玉明、慈濟科技大學副教授羅淑芬皆上榜，預計下月廿六日北上受獎；其中曾擔任過教育處長的陳玉明，廿九歲才踏入杏壇，在教育界相當罕見。

立志當老師 二度報考師專失利

「我比別人更辛苦得到這份工作，也會更珍惜教師身分！」陳玉明謹記當年在試卷上寫下的這段話。教職廿七年來，他深耕花蓮南區偏鄉學校，更主動募款為孩子辦夜間課輔，自辦木工技藝專班，替學子成就自信。

曾任教育處長 重回校園第一線

陳玉明說，接掌教育處學管科長和處長時，肩負起校園兒少保護、性平等教育、家暴及性侵防治等工作，更因行政經歷擴大視野，如今重回前線陪伴學子，厚植教育專業，能在一○八課綱上路之際，獲得師鐸獎，實在別具意義。

陳玉明回憶，在國中時受導師李克難（前花蓮女中校長）重視品格教育的影響，立志當老師，但畢業報考師專卻落榜，就讀花蓮高中後再拚一次，又差八分飲恨，無奈考大學，還是與師大擦肩而過，只好在就讀輔仁大學中文系時，自修、跨校旁聽教育課程。

陳玉明後來以教育領域研究取得政治大學邊政所碩士學歷，服完兵役後，短暫擔任社工及記者，但他從不放棄教職，直至廿九歲獲私立中華工商（現為上騰工商）任教機會，一九九五年通過台東縣公立國中國文科老師甄試，隔二年介聘回花蓮富里國中。

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