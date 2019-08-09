沖繩縣町村會拜訪 花蓮市長盼兩地直航

2019-08-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕中國限縮人民前往國外自由旅行的權利，花蓮不少專做中國客生意的旅宿受到影響。日本沖繩縣町村會（鄉鎮長聯誼會）昨前往花蓮縣政府、花蓮市公所拜訪，市長魏嘉賢盼中央能加速花蓮和日本姊妹市之間的直航，拉近兩地距離。

花蓮與日本沖繩縣的距離相當近，尤其是與那國島距離花蓮市僅有一百多公里，日治時代多由花蓮市就近補給蔬果等民生用品，一九八二年與花蓮市結為姊妹市，二○○五年與那國町向日本政府提出「國境交流特區」的構想，希望透過兩地的直航，和台灣東部成為經濟的生活圈。

首次國外出訪 沖繩縣町村會盼多元交流

長期與花蓮市友好的與那國町長外間守吉接任沖繩縣町村會副會長，今年特別與會長新垣邦男以及代表十個地域的町村長組成參訪團拜訪花蓮。新垣邦男說，沖繩有卅個町村（鄉鎮），此次訪問團共有北谷町、北中城村、宜野座村等十名町村長代表與會，也是町村會首次國外參訪，希望日後能進一步合作交流農業、教育、醫療、觀光等面向。

航空中繼站、高速客輪航線提案 無下文

魏嘉賢說，沖繩在歷史上或文化上，都可看到跟台灣很相似的痕跡，尤其是石垣島、與那國島與花蓮相當接近，花蓮縣水上摩托車協會今年五月還騎水上摩拖車到石垣島、與那國島做遠航交流，而在年底，與那國町的國中、小學即將到花蓮畢業旅行，但交通要繞一大圈才能抵達花蓮，衷心期盼兩地的交通能更便捷，讓各項交流更加頻繁。

花蓮與石垣島在二○○六年曾經有包機直航，二○一○年升級為定期包機直航，但經營三年後就因搭乘率不高而停飛；立委蕭美琴今年一月間邀集華航，商討由華信航空飛石垣島班機，將花蓮機場作為中繼站，方便石垣島至花蓮間的旅客，而台開公司今年也購入高速客輪，也希望能夠經營花蓮到石垣島航線，但二項提案至今仍無下文。

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