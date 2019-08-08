突發性耳聾 中藥加針灸改善

2019-08-08

記者吳亮儀／台北報導

一名年約50歲女性之前因右耳突然聽不見，到耳鼻喉科檢查發現右側聽力全喪失，經核磁共振、抽血、類固醇和高壓氧等治療都沒效果，最後只好轉由中醫診治。

中醫看診 可能肇因肝火旺盛

三總中醫部醫師林政憲說，突發性耳聾是耳鼻喉科臨床常見的疾病，每年發生率為10萬分之5到20，因突發性耳聾的病理機轉仍然不明確，包含了病毒感染、血管栓塞、耳蝸內細胞壓力反應，以及免疫調節機制等理論眾多，臨床上治療方式選擇雖多，但療效仍不一定明確，許多病患仍持續為這病症所苦。

林政憲說，這名女病患接受中醫「望、聞、問、切」四診，並持續接受中藥和針灸治療約半年，聽力檢查追蹤發現從重度到急重度的聽力障礙，進步到中重度聽力障礙，患者也自覺聽力改善，生活品質提升。

林政憲指出，聽力損失在臨床上治療方式包含給予類固醇、血管擴張劑、血漿容積擴張劑、抗凝血劑等，但目前多以注射類固醇為主要選擇，近年來也有許多病患合併進行高壓氧療法，不過因為療效並不一定，目前仍無明確定論有效的治療方式。

睡飽少吃辛辣 降低發病風險

林政憲說，若從中醫角度來看，突發性耳聾可能和肝火有關。肝經是從體腔內一路延伸至內耳深處，一旦肝火旺盛，就可能導致內耳損傷，出現口乾、口苦、睡眠不佳，甚至導致頭痛、耳鳴、突發性耳聾等症狀出現。

三總中醫團隊表示，明年起將展開相關計畫，來研究針灸、中藥調理對於突發性耳聾的療效。

林政憲呼籲，平時應少吃燒烤、油炸、辛辣的食物，保持睡眠充足，就能避免肝火旺盛，降低突發性耳聾風險。

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