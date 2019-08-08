全台第一 高雄桃源區「微根除」C肝

2019-08-08

記者林惠琴／台北報導

我國力拚2025年根除Ｃ型肝炎，今年更全面開放健保給付較昂貴、但治癒率佳的Ｃ肝口服新藥，目前在過去民眾接受Ｃ肝治療普遍相對低落的原住民鄉初見成果，高雄市桃源區已率先達成篩檢率超過99%、治療率超過95%的成效，成為全台第一個「微根治」Ｃ肝區域。

昔日C肝盛行率達21.6%

衛福部去年8月起推動「山地型原鄉Ｃ肝完治試辦計畫」，優先於嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區、花蓮縣秀林鄉與卓溪鄉等4個原鄉發展在地篩檢與在地治療一條龍式防治模式。

高雄醫學大學醫學系內科學教授戴嘉言表示，以往曾有對高雄市桃源區500位居民篩檢的結果顯示，Ｃ肝盛行率高達21.6%，是全台平均盛行率的7.2倍。而當地居民對疾病認知率不高，僅約10%患者知道自己罹患Ｃ肝，可能與當地醫療資源不充足、交通不便有關。

不過，戴嘉言強調，在完治試辦計畫推行下，台灣肝臟學術文教基金會與當地衛生所、高雄醫學大學附設醫院合作，以地毯式篩檢，鎖定30歲以上常住居民進行抽血檢查，截止今年7月底，該區35至75歲在籍常住人口數約1073人，1067人參與篩檢，篩檢率達99.4%；需要治療72人中已有69人接受治療，治療率高達95.8%。

我國力拚2025年根除C肝

衛福部長陳時中指出，其他像是嘉義縣阿里山鄉期中成果也有30歲以上篩檢率96.5%、治療率90.5%；花蓮縣秀林鄉則是篩檢率54%、治療率32.5%，卓溪鄉為篩檢率78.6%、治療率67.7%。

肝膽胰臟內科權威、高雄醫學大學副校長余明隆說明，當診斷率達90%、治療率達80%，符合世界衛生組織「微根除」定義時，可望減少Ｃ肝死亡率65%，每年新診斷患者也減少90%。

今年76歲的Ｃ肝患者楊德雄，兩年前檢查發現Ｃ肝，肝指數偏高並合併肝纖維化第三期。他提到，聽到確診消息時十分震驚，因為Ｃ肝新藥很貴，原本「看破了」，不想花這筆錢，結果後來健保就給付了，吃了兩個月，病也好了，很感謝醫療團隊與政府德政。

高雄醫學大學附設醫院副院長莊萬龍則提醒，一般民眾45歲以上應接受一次Ｃ肝篩檢，在Ｃ肝高盛行地區中的高危險群，更是30歲以上就要接受一次Ｃ肝篩檢，以利及早發現與治療，降低對健康的威脅。

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