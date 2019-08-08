眼忙族黏3C 小心早發性白內障

2019-08-08

文／梁中玲

◎案例1：剛過40歲生日的黃經理，去年因為看近看不清楚，到眼鏡行換了一副老花眼鏡，不到半年，又因為每次看桌上的開會簡報越來越吃力，不得不再配一副新鏡片。

他擔心視力會越來越嚴重，更怕過一陣子又得花大錢重配一副眼鏡，讓他憂心忡忡。

◎案例2：娃娃臉的「小張」雖然42歲了，但因身材保養得宜，經常有人會誤以為是30出頭的小伙子，不過他最近看報紙或滑手機，常不自主地將眼鏡往上推，旁人都取笑他「洩漏年紀了」，不僅讓他玻璃心碎滿地，他也自問：「難道我真的有老花眼了嗎？」

常誤認近視加深 輕忽白內障

上述的案例其實在門診十分常見，經過詳細檢查，兩人真正的病因其實不是老花眼，而是罹患「早發性白內障」，才會出現視力衰退模糊、毛玻璃視覺、眼睛疲勞等症狀。

早期白內障多半發生在60歲左右的老年族群，但近年來罹患年齡層顯著下降約20年，30-40歲的青壯年患者十分常見。

造成早發性白內障好發的危險因子包括：高度近視、糖尿病患、曾接受過眼科手術（如視網膜手術等），其中又以高度近視患者最為常見。

詢問患者平時用眼習慣，發現每天盯著3C產品時間長達8至10小時，到室外休息時間卻不到30分鐘。

建議少用3C 別在關燈時使用

上述患者多沒料到自己正值當打之年，竟與白內障這「老人病」扯上關係，因此初期都會誤以為是近視加深，於是選擇更換鏡片，或根本就排斥就醫，雖然一開始配完眼鏡或休息一陣子會覺得好像有改善，但輕忽了真正的白內障問題，以至於原本可先點藥，延緩加重程度，最後卻得動刀更換人工水晶體，讓人十分不捨。

為避免「早發性白內障」的問題日趨惡化，一定要避免光害，建議務必少用3C，控制使用時間，不要在關燈黑暗時使用。

此外，拿手機的距離也要超過30公分，電腦亮度與對比要低於50%，若能配戴防藍光眼鏡也能達到更佳的防護效果；外出時則配戴抗紫外線的太陽眼鏡。

一旦發現自己視力退步，近視度數顯著上升，且戴眼鏡也無法改善視力時，就應該儘快至眼科檢查，以免延誤治療，成了「少年白」！

（作者為亮晶晶眼科診所院長）

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