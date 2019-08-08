侯友宜領軍直播 面對市民談政策

2019-08-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府新聞局推出新的網路直播節目「為民侯Sir」，即日起開播，預計每個月開播一次，由市長侯友宜領軍，邀各局處首長在網路上和市民直接對話，首場由環保局長劉和然及警察局長陳檡文，針對「汽、機車排氣管噪音取締」政策說明，即時回覆民眾問題，約二萬多人次觀看。

汽、機車噪音取締 環、警局長說明

有民眾抱怨說，「汽機車排氣管改裝衍生的噪音，吵死了！政府為何坐視不管？」還有人問「如果不能改裝，為何要販售器材？」直播期間同時在線上觀看人數近五百人，顯示市民很關注噪音問題。

「為民侯Sir」 預計每月開播一次

新聞局長蔣志薇表示，侯友宜上任後，新聞局協助網路社群宣傳行銷，自製影片、直播宣傳市政，市長及各局處首長透過網路直播向市民直接報告施政建設、政策溝通，預計每月開播一次，選擇不同類型的議題開放討論，播出時間將提前在「我的新北市」與侯友宜的臉書預告，民眾可在上述兩個粉絲專頁收看。

燃煤鍋爐退場 瀝青業改用天然氣

此外，侯友宜昨天在市政會議宣布，今年底前將完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改成天然氣」的兩項環保政策，目標是二○二二年讓燃煤工業全面退場；他說，新北市的PM2.5濃度距離環保署的標準僅差距○．三（微克／立方米），將積極輔導工業燃煤鍋爐轉型，改善新北的空氣品質。

侯友宜說，市府也持續推動電動機車及公車，減少新北市九萬多輛機車的移動污染源，並輔導營建工地減污、減噪，推動低油煙、低碳的環保夜市，林口火力發電廠雖然是中央管轄，但市府仍以最高標準監督碳排放量，不定期抽查、管理。

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