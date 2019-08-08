16歲「轉大人」 北港朝天宮成年禮祝福

2019-08-08

〔記者廖淑玲、林國賢／雲林報導〕脫絭、鑽七娘媽亭、北港朝天宮住持法師賜福灑淨，北港朝天宮昨辦成年禮，三百四十多名學子滿十六歲「轉大人」，接受大家祝福。

340多名學子 脫絭、鑽七娘媽亭

昨天農曆七夕，北港朝天宮在廟前搭設七娘媽亭，供奉圓仔花、雞冠花等鮮花及胭脂、雞酒、菓品、麵點、紅龜粿等供品舉辦成年禮，讓三百四十多名學子齊聚一堂慶祝「轉大人」，朝天宮住持法師誦經、灑淨、朗讀疏文稟告上天，祈求賜福所有莘莘學子。

參加成年禮的學子分男女兩排，鑽過七娘媽亭，由雲林縣長張麗善及北港鎮長蕭永義為他們取下象徵成長的「絭」，代表「脫絭」轉大人，張麗善等人並祝福學生長大成人，要為自己負責，更希望他們能在雲林成家立業。

住持法師誦經、朗讀疏文告天

接著學生們向父母親行三叩禮，奉上孝親桃，感謝父母養育之恩，不少孩子還緊緊擁抱母親，感動全場。

另外，廟口說書達人郭喜斌昨在西螺福興宮帶著大家「找幸福」，適逢七夕情人節，送給祈福民眾象徵千里姻緣一線牽、百年好合福綿延的結緣品；郭喜斌也發表新書「圖解台灣民間吉祥圖鑑」，解說廟宇中石堵雕刻、壁畫彩繪有許多象徵幸福的圖案，如用芙蓉與桂花來意涵夫榮妻貴、利用鞋與銅鏡表達同偕到老，值得細細觀賞。

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