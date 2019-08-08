大學考試分發 雄中16人上台大醫

2019-08-08

〔記者黃旭磊／高雄報導〕大學考試登記分發結果出爐，高雄中學、女中表現亮眼；不過，受到終結放榜新聞運動影響，多數台大醫學系新生不願接受採訪。

大學考試登記分發結果出爐，高雄中學成績亮眼，錄取台、清、交、成、政大等五校人數三百八十五人，比去年多出五人。其中，錄取台大醫學系十六人、國防醫學系六人；第二類組台大電機、物理、資工及第一類組台大法律、國企、財金及外文系都有多人錄取。

台大醫學系新生劉亮言表示，考前一個月到補習班閉關苦讀是錄取關鍵。至於顏于皓則表示喜歡寫程式、做數學題目並看英文小說，增加課業以外能力。

雄中校友潘謹豪、宋學言及郭晉榮曾為騎士團康輔社社員，三人各錄取台北大學法律系、政大經濟系及中興大學水土保持系，認為社團活動比看手機、電腦更能幫助課業進步。而宋學言在香港出生，對於香港這塊土地有深厚情感，初期支持反送中抗爭，認為應該適可而止，不要影響人民生活。

高雄女中錄取學校以台、成大最多，校長林香吟說，不少同學申請國外大學，錄取香港大學、香港城市大學、香港中文大學、中國對外經濟貿易大學、中國傳媒大學、美國南加州大學、美國加州大學戴維斯分校及美國Oberlin consevertory of music等校系。

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