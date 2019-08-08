台灣阿甘第十度環島 籲對台灣土地永遠忠誠

2019-08-08

〔記者方志賢／高雄報導〕七十三歲「台灣阿甘」林明德，今天父親節將從高雄啟動第十度環島行腳撿垃圾，廿年來他走遍全國三百六十九個鄉鎮市區及大小離島，行程超過三萬公里，這次選擇從海軍陸戰隊出發，就是取其「永遠忠誠」的精神，盼全民對台灣這片土地也能「永遠忠誠」。

73歲林明德今從高雄行腳撿垃圾

「台灣阿甘」林明德昨搭高鐵南下高雄，出左營高鐵站後，雙腳踩在陶土上，取自己的「足跡」，託人拿回台北窯燒，二個月後環島結束再展示。他說過去九度徒步環島撿垃圾，曾獲李登輝、陳水扁及馬英九三位前後任總統接見，並把環島行腳的「足跡」送給總統做紀念。

從海軍陸戰隊出發 取其忠誠精神

林明德表示，第一次環島是一九九八年十月八日， 至今廿多年，這次從左營海軍陸戰隊指揮部出發，取海陸「永遠忠誠」的精神，希望大家對台灣這片土地要「永遠忠誠」，尤其是對大地母親，要常抱感恩的心。

林明德說，去年雖然小中風，所幸未影響四肢行動，他已七十三歲了，只要還能呼吸，會繼續前進！ 林明德說，他還有二個願望未完成，一是國慶日不要再放煙火，第二不要放天燈，但迄今煙火愈放愈多，新北平溪每年仍施放上萬個天燈，在先進國家把東西放到天空會被重罰，因為會造成天然災害，很多民俗活動應該可改正。

雖然颱風來襲，林明德今將風雨無阻上午十點從左營海陸出發，國際獅子會的朋友陪他徒步走到愛河，距離約六公里，預定二個月後十月八日完成環島的挑戰。

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