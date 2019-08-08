非颱風造成 高雄今年農損破1.7億元

2019-08-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年因氣候異常，造成農業損失金額破一．七億元，在全國排名第二，隨著利奇馬颱風逼近，但復耕蔬菜還未長大，農民昨搶收蔬菜有限，加強排水、防災。

一、二月旱災受創 五至七月又雨災

高市今年因氣候異常，造成農業損失金額超過一．七億元，排名全國第二名，僅次於雲林縣一．八四億元。值得一提的是，過去農損大多因颱風受創，今年罕見非因颱風，造成農損突破億元。

根據農委會統計，高市今年一至七月資料顯示，農損前三名為荔枝八千零四萬元最慘，其次為水稻二千零七十六萬元、龍眼二千零八萬元，連高山的桃源區愛玉也受創，產量剩下不到二成，首次申請天然災害救助，日前已獲中央公告核定。

農業局表示，今年一、二月因旱災受創，五至七月接連下起豪大雨，造成農損金額破億元。市府除了加強行銷農產品外，也邀請高雄改良場為農友上課，因應極端氣候衝擊，調整田間管理模式，提升作物栽培調適，以減少農業損失。

颱風逼近 梓官專區嘆沒多少菜可搶收

隨著利奇馬颱風來勢洶洶，梓官蔬菜專區原本種植三十多公頃蔬菜，但七一九豪雨受創迄今，復耕蔬菜還來不及長大，農民昨下田搶收蔬菜，但能採收的蔬菜很少，僅有生長期較短的空心菜、油菜等，讓農民感到很無奈。農業局則提醒農民加強田間排水，嚴防豪雨成災。

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