市府中元普度 韓再唸心經

2019-08-08

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕高市府四維行政中心昨天下午舉辦中元普度，韓國瑜再度唸起般若波羅蜜多心經，足足唸了一分鐘。不過對於為何在普度唸心經？韓竟稱是希望市府員工在「新的一年」平平安安，明顯是搞錯時間。

今年五月，媒體人黃光芹在臉書貼文，批評韓國瑜「花天酒地」、「睡前得喝高粱」，韓國瑜隔日聯訪時，直接唸起《般若波羅蜜多心經》，強調「黃光芹大錯特錯，我睡前都是唸佛經」。

普度當跨年？ 韓說唸心經盼「新的一年」平安

昨天下午三點半，高市府四維行政中心舉辦中元普度，韓國瑜帶領上百市府員工祭拜，他又再度唸起「般若波羅蜜多心經。觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時…」，足足唸了一分鐘。

對於為何在普度上唸心經？韓國瑜受訪時說，唸心經是希望這次颱風過去以後，台灣平平安安，也希望高雄市政府員工在「新的一年」，大家平平安安。不過，目前已經是國曆八月，韓國瑜卻講成「新的一年」，應該是口誤，把普度當成是跨年或元旦活動。

韓國瑜昨於市府中元普度唸起《般若波羅蜜多心經》，大高雄佛教會總幹事悟定法師表示，佛教人士中元普度會誦《盂蘭盆經》，市長韓國瑜雖是虔誠佛教徒，但畢竟並非專業人士，只要有心唸佛，不必勉強眾生，也能心誠則靈。

悟定法師表示，佛教、道教對於中元普度儀式不同，所誦唸的經典也不一樣，以佛教而言會誦《盂蘭盆經》超渡亡魂。

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