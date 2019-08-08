平鎮國有便道像菜園 瓜棚「架好架滿」

2019-08-08

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區廣明一平面停車場旁有條七百餘公尺長的便道，便道連接廣明路與義民路，是地方往來通行的捷徑，卻長期遭人占用種菜，便道兩側雜草叢生，還被人棄置垃圾與報廢車輛。國有財產署北區分署桃園辦事處指出，近期會派員到場稽查並清除垃圾，對於違規在此種菜的民眾，原則上會以勸離為主，如屢勸不聽，將依行政院核定的租金率計收使用補償金，金額為申報地價的五％，追討年限以五年為期。

國產署：擬追討使用補償金

「便道一點都不方便！」廣興里民抱怨，當初政府留下通行空間，是出於敦親睦鄰好意，該便道每天約有兩百人次通行，卻有人貪圖方便，長期在便道兩側擺放種菜盆器、肥料袋與水桶，作物包括地瓜葉、小白菜等應有盡有，甚至有人還搭起棚架種絲瓜，範圍綿延達四百公尺，居民自嘲在此過路兼逛菜園，實在令人哭笑不得。

臭烘烘 還有人亂丟廢棄物

地方譏諷便道的景象越來越「精彩」，除了「私人菜園」阻礙通行，近來還被丟棄報廢機車與廢棄傢俱，行經者還會聞到陣陣腐臭味，不知是作物腐敗，還是有流浪貓狗便溺，認為若市府願開方便之門，應收取租金妥善管理。

公園被占用種菜 各公所清查

除了「便道菜園」，各公所最近清查公園，也發現民眾占用公園私種青菜、樹木情形。市府公園綠地科長姜志男表示，全市有七百多座公園，僅開放認養綠美化，不得為有收益或營利行為，且認養單位未經許可不得挖掘、變更原貌，違者將依法移除占用物，呼籲民眾發揮公德心，共同維護公共場域。

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