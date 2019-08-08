桃醫與15院所 組桃醫骨醫聯盟

2019-08-08

桃醫手術 診所醫師訪視「雙主治」

〔記者陳恩惠／桃園報導〕衛福部健保署北區業務組推動「雁行專案」，全台率先執行的桃園醫院，與地方醫療診所合作推動雙向轉診、資源共享，昨再邀十五家轉診合作院所組成「桃醫骨醫聯盟」，對於需更換人工關節的病患，透過共享資源轉至桃醫手術，並安排社區院所醫師至病房訪視的「雙主治」，讓「醫療延續不中斷」使病人安心，且轉回社區院所複診首次可掛號免費，讓「一院一所雙主治」成為社區專科醫療照護團隊。

八十歲的林媽媽昨天分享說，她原在新國民醫院就醫，經診斷必須接受全膝關節置換術，但地區醫院設備不足，六月間透過專科化轉診制度，轉至桃醫由骨科主任許祐堡於七月初立刻安排手術，十九天後就返回新國民醫院持續復健，很感謝桃醫與社區院所的「一條龍服務」，不僅讓她順利手術，也節省舟車勞頓的時間與車錢。

定期在桃醫治療骨質疏鬆症的八十一歲黃阿嬤也說，她三個月前被椅子絆倒，造成左肩骨折，在桃醫開完刀後，轉回住家龍岡地區的診所復健，恢復良好。

轉回診所就醫 首次免收掛號費

桃醫院長徐永年表示，為鼓勵民眾待病情穩定或檢查後，可轉回看病的院所就醫，「桃醫骨醫聯盟」十五家診所同意由桃醫轉出的病患，在第一次回原診所就醫時免收掛號費，如此可強化病患對原診所的黏著度，更落實「雁行專案—社區醫療合作推動計畫」的核心目標，無縫接軌提供病人服務，落實分級醫療。

健保署北區業務組專門委員許菁菁表示，北區目前已有十二群雁行團隊，合作院所數達八百二十六家，涵蓋率六十％；桃醫今年上半年將穩定病患轉回合作院所者有一千三百人次，居全國區域醫院之冠，「桃醫骨醫聯盟」模式是以病人及醫療專科的角度，更進一步的密切合作，提供民眾更優質與優惠的服務，「雙主治」讓病人醫療延續不中斷、「會員式服務」優待掛號費等優惠，達到三贏局面。

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