桃園非法定社福支出 六都最高

2019-08-08

高達52億元 每人平均2千多元

〔記者謝武雄／桃園報導〕審計部一○七年度決算報告出爐，桃園市的非法定社福支出金額高達五十二．○三億元、每人平均二三四三元，都是六都最高，人均部分更是台南市的六倍以上。桃園市審計處為此要求市府要審慎檢討自辦社會福利措施，並適度訂定排富條款，才能確保財政永續及符合社會公平正義；市府表示，將逐項檢討並增加排富條款。

老人三節金及重陽敬老金延續前朝政策

市府社會局長王安邦表示，老人三節獎勵金及重陽敬老禮金是延續前朝政策，而市府針對少子化推出生育津貼、育兒津貼，中央認同政策因而推出零到四歲，每月二千五百元的育兒津貼，不能因地方政策走在前面，就被批評亂花錢。

市府︰未來不新增福利 檢討增加排富

市府發言人詹賀舜也說，對於非法定福利，市府會開始檢討排富，以補助老人健保費為例，目前排除家庭所得稅率廿％以上者，未來會秉持不新增福利、不重複編列原則，並逐項檢討增加排富條款。

桃園市自辦的非法定福利有九大項，金額最高的是老人三節獎勵金十九．三一億元；其次是六十五歲以上老人健保補助十．六五億元；生育津貼八．二五億元；重陽敬老禮金五．二四億元；公車買一送一政策二．九六億元；敬老愛心卡乘車補助一．九億元；營養午餐有機蔬菜一．七五億元；全方位口腔照護網路一．三六億元；農民健保補助○．六一億元。

審計處︰問題遲未改善 連續五年遭扣分

審計處調查報告指出，桃園於一○三年度非法定福利支出為十六億餘元，升格後逐年攀升至一○六年度的七十億餘元；一○七年雖降至五十二億餘元，但這是因中央將全面實施育兒津貼，將育兒津貼部分剔除所致；桃園因自辦福利政策問題遲未改善，已連續五年度遭到扣分，前兩年合計扣減九百萬元補助款。

社福津貼磁吸效應 衍生幽靈福利人口

調查報告認為，桃園市社福津貼補助發放條件較鄰近縣市優渥，造成磁吸效應，導致外縣市遷入人口大量增加，升格後人口增加程度是六都之最，也衍生幽靈福利人口，加重財政負擔，排擠其他施政計畫。

此外，法定福利支出也水漲船高，中低收入及低收入戶數及人數已由一○三年度的八二九四戶、二萬三八九○人，逐年遞增至一○七年度的一萬二四一五戶、三萬二五○七人，無論戶數、人數都增加將近五成。

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