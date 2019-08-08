用「壬酸製劑」除草 草莓田一兼二顧

2019-08-08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉素來有「草莓王國」美名，但草莓於栽種期間易受病蟲害困擾，使得產值受影響，苗栗農改場已研發更勇健的新品種「戀香」，昨天於大湖鄉富興村辦公處舉辦「草莓田雜草綜合管理示範觀摩會」時推出「壬酸製劑」（見圖，記者蔡政珉攝），對環境毒性更低也能殺除病蟲害，繼續推動大湖草莓產業升級。

毒性低又能殺除病蟲害

苗栗農改場表示，雜草過多會影響草莓發育，目前果農多依賴除草劑，之前藉由田間的水位控制，以水旱交替方式，大大改變雜草生育環境，可有效抑制雜草生存，更能殺死潛伏土壤中的病原菌與休眠害蟲，但需廿一天。

大湖農會力推產業升級

農改場推出「壬酸製劑」，強調酸屬於速效、非選擇性、接觸型殺草劑，對環境中鳥類及蜜蜂毒性低，且對初萌芽二到四葉的雜草防除效果最佳，噴後一至五日內乾枯死亡，更為方便。

目前大湖地區栽種的草莓品種豐香，已超過卅年， 因氣候變遷，種苗生產難度增加且病蟲害愈趨嚴重，農糧署北區分署曾在大湖鄉推動輪作薏苡，藉屬於水作的薏苡耕種，引進大量灌溉用水進入田間，改變病菌所處環境，以改善狀況。

其中，最嚴重的損害發生在二○一六年，造成種苗缺口四百萬株，估計損失產值超過二億五千萬元。苗栗農改場六年前起，開始改良出更大、更甜、更易栽培的草莓新品種替代，預計年底上市，繼續推動大湖草莓產業升級。

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