防愛滋 浪漫七夕愛愛要「配套」

2019-08-07

記者林惠琴／台北報導

今天就是七夕情人節，不少情侶都希望共度浪漫的一天，但衛福部疾管署提醒，國內估計仍有約16%愛滋感染者不知道自身感染狀態，呼籲民眾千萬別因一時「性」起發生不安全性行為，記得要全程使用保險套。

疾管署防疫醫師林詠青表示，今年截至7月底，我國愛滋新增通報感染人數為1105人，是2012年以來同期最低，其中，新通報感染者近7成為15歲至34歲，近9成危險因子是不安全性行為。

林詠青指出，目前國內愛滋感染者估計約84%知道自己的感染狀態，但仍有16%不知道，提醒民眾發生性行為應全程使用保險套，並依照「撕、捏、套、取、丟」正確步驟使用，且為避免保險套乳化破損，不可使用凡士林、乳液等油性潤滑液，應搭配水性潤滑液。

此外，林詠青提醒，有性行為的人，一生至少要做一次愛滋篩檢，若有未使用保險套等高風險性行為，更應提高篩檢頻率。

林詠青補充，疾管署現有提供「在家愛滋自我篩檢服務」（https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/gH7NyWhq3ulASakaq5DDIQ），上網預訂可選擇至鄰近的全家、OK或萊爾富等超商取得試劑，或可透過22個縣市衛生局，以及8家民間團體所設的419個定點、28台自動服務機取得，完成篩檢上網登錄結果，還可取回200元試劑費用，有需要者可多多利用。

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