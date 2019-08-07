紫外線、藍光 視力殺手 戴太陽眼鏡 少用3C能護眼

2019-08-07

記者張軒哲／台中報導

民眾若長時間盯著手機螢幕「看閃」，螢幕藍光可是會傷眼的。此外，紫外線、眩光、藍光、紅外線、雷射等，會對眼睛造成傷害，進一步出現水晶體病變、角膜灼傷、黃斑部病變等，嚴重者還有失明的風險，民眾可透過戴太陽眼鏡、減少3C產品使用時間，補充維生素A、C、葉黃素、花青素、蝦紅素等營養。

光田醫院眼科醫師蔡明輝指出，生活中傷害眼睛的光源不少，太陽光照射到視網膜上的紫外線輻射能量，不僅會灼傷眼睛，還可能造成一系列的眼部病變。不過，民眾不太可能直視太陽，卻可能忽視太陽的折射光一樣傷害力強大。

前往海灘戲水，一整天下來，眼睛因海面折射陽光而感到不適或刺痛，很可能就是眼睛被陽光灼傷，進一步造成短暫性的視網膜病變，或者永久性的黃斑部病變。如果經休息睡覺後無改善，甚至有視力模糊、畏光等症狀，很可能已對水晶體造成傷害，即應就醫，嚴重者須透過手術治療。

蔡明輝表示，紫外線對眼睛的傷害可能出現白內障、黃斑部病變、視網膜病變，艷陽天外出時，最好配戴合乎規格、可有效阻擋UV的太陽眼鏡，同時儘量避免在強烈陽光下活動或工作。另一方面，3C產品的螢幕藍光是主要傷害眼睛的光源，除了因藍光波長短、比其他光源能量高，眼睛需較費力聚焦，使得眼部周圍的肌肉僵硬，容易造成眼部疲勞之外，最主要的是，我們使用3C產品的習慣是長時間緊盯，讓眼睛有更高風險的病變可能。對於600度以上的高度近視者或原本就有眼疾病史、家族遺傳的民眾來說，增加白內障及黃斑部病變的風險。

蔡明輝指出，好的護眼方式包含增加戶外活動時間；閱讀、寫字及使用3C產品時，保持40公分以上的距離，且使用30分鐘後，強制休息15分鐘；留意環境亮度，使用檯燈勿太昏暗或過亮或直射，也避免在大太陽下閱讀，定期接受視力檢查。

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