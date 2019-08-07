疲累、濕氣重體質 中醫食療清暑利濕

2019-08-07

文／蔡娟娟

◎案例1：29歲的陳小姐（化名）是個上班族，近半個月來明明作息正常，但老是覺得身體好沉重、疲倦，皮膚也老是發癢，同事說可能是身體濕氣重，給她利濕的茶包泡水喝，可是喝了1、2個禮拜，情況並沒有改善，最後她來看中醫，想了解身體的狀況。

◎案例2：40歲的王先生最近常感到胸悶、心情不好，而且動不動就一身汗，腳汗多了就有異味，讓他很困擾，因此也來看中醫。

台灣屬海島型氣候，潮濕又悶熱，若剛好本身水液代謝功能較弱，容易外濕引動內濕，產生倦怠、皮膚黏膩、身體沉重及容易疲倦、胸悶的症狀。有此不適病狀的患者不在少數，大約可分為兩類，以中醫的觀點，患者除了藥物治療，平常食療也可調理。

有一類患者是平常很少運動，經常抱怨容易有蕁麻疹或是水腫症狀，尤其夏天更是嚴重，不只流汗不暢，常自覺頭、面、胸口有悶脹感，皮膚也略感濕黏，肢體沉重。這樣的患者常有脾胃功能弱的問題，如果多吃喝冷飲、瓜類水果、生菜，將使症狀更為明顯。

健脾胃 吃四神湯搭配茶飲

這類患者宜加強脾胃功能的建立，建議食療上可以吃四神湯，茶飲方面可以茯苓、白朮、山藥、黃耆（各兩錢以1000CC的水煮滾後再燜煮10分鐘），此茶健脾胃利水氣，如酌量加點枸杞、紅棗，也能增添營養及美味，無須加糖徒增負擔；另外，每天散步快走增加代謝，以能夠稍微流汗為最佳。

另一類患者，自訴平常流汗多，時常感到胸悶或腳汗多、胯下濕汗，甚至容易長疹子及紅瘡情況，若濕熱上衝頭面，更會自覺吐氣有熱氣、耳鳴，午後胸悶嚴重、心情鬱卒、排便溏濕黏膩、小便黃。這種狀況常為飲食肥甘厚膩，極少運動，長久在冷氣房工作的生活型態。

這類病人除中藥調整體質，建議要在飲食上多注意，宜減少烤炸辣、麻油、酒、堅果類（花生、腰果、杏仁果）等高熱量食物，平時可飲藿香、白茅根、茯苓、白朮、薏苡仁（各兩錢以1000CC的水煮滾後再燜煮10分鐘）等清熱、利濕、健脾胃為主的茶飲來調理身子，漸漸改善夏日身體不適症狀。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫師）

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