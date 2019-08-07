莿桐蒜頭飯甜筒 週五進軍總統府

2019-08-07

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林莿桐農會結合稻米、蒜頭兩項特產，推出甜筒造型蒜頭飯，上月在國道服務區首賣，創下單日完售三千份記錄，獲總統府邀請在本週五親子日到場做給大家吃。

台稉九號與十一號米等比例混合 加爆香蒜頭

莿桐農會總幹事張鈺萱說，蒜頭、白米是莿桐鄉名聞全國特產，蒜頭飯使用莿桐鄉產較有黏性的台稉九號，與較具Q度的台稉十一號白米等比例混合，加上精選蒜頭爆香，口感有點黏又不會太黏，吃得到白米Ｑ彈及蒜頭香氣。

國道西螺服務區 單日完售3千份

張鈺萱指出，研發蒜頭飯動機是希望能將蒜頭與白米完美結合，讓小朋友能夠愛吃白米飯，同時不排斥蒜頭味，至於設計甜筒狀外觀，是為吸引小朋友購買，上月在國道一號西螺服務區試賣，創下單日三千份佳績，目前正洽談在其他服務區設點開賣，讓蒜頭飯成為雲林特色美食之一。

農會昨邀民眾品嚐蒜頭飯，廖滿阿嬤說，「有古早味，香又Ｑ，甜筒造型很古錐（可愛），阮孫應該會喜歡吃」；陳小姐指出，蒜頭飯吃起來很香Ｑ，蒜頭味還蠻濃郁卻不會嗆鼻，她個人很喜歡，應該也能獲得多數民眾青睞。

農會提供5台餐車 免費讓單親媽用

張鈺萱說，農會目前打造五台餐車推廣這項在地農產特色美食，初期免費提供單親媽媽使用，在學區或是機關團體附近販售，單親媽媽們每天販售所得扣除蒜頭飯食材成本，盈餘全部歸單親媽媽，盼協助她們另闢收入管道，有意願者可與農會推廣部連絡。

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