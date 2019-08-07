嘉縣防颱 172部抽水機窪地待命

2019-08-07

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕為防範「利奇馬」颱風挾帶豪雨襲台，嘉義縣政府昨天預先進行防汛物資整備，並在縣轄易淹水低窪地區佈設一百七十二部抽水機，也準備一萬個砂包及八百個太空包供民眾索取。

13鄉鎮市已完成預佈

嘉縣政府水利處副處長朱崧豪說，因應颱風來襲，已完成預佈一百七十二部抽水機在東石、布袋、義竹、朴子、民雄、溪口、大林、中埔、太保、新港、水上、鹿草、六腳等，因應低窪地區積淹水排除。

民眾若有防汛砂包及太空包需求，可洽各鄉鎮市公所索取，若仍不足，可電詢縣府水利處防洪維護科：05-3625043或05-3628534。

縣府農業處呼籲養殖業者，必須檢查、補強牡蠣養殖設施結構，必要時應提早收成，海面上作業船隻留意收聽颱風最新動態，適時進港避風。

颱風季蚵棚暫置布袋港區

縣府農業處漁業科長張建成說，為減少蚵農損失，縣府同意蚵農在颱風來襲時，暫將蚵棚拖至布袋第三漁港避風，約可容納三百棚，颱風過後七日內自行拖離；八、九月颱風季節，為免漁民來回拖吊勞民傷財，同意蚵棚在此期間可暫置港區避風，但不得占用航道及泊席，影響漁船筏航行及作業。

蔡姓蚵農說，颱風期間風浪變大，讓海上養殖牡蠣體型變小，蚵棚一座成本五萬多元，若遭毀恐血本無歸，祈禱能夠撐過颱風侵襲，減少損失。

嘉市府表示，因應颱風來襲，工務處已備妥十二台移動式抽水機待命，一旦防颱中心二級開設，移動式抽水機將佈設在易淹水的紅瓦里、興村里甜根仔草堂、後庄排水、番仔溝橋等處。

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