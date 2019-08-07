瑞芳「瑞三礦業選煤場」 修復動工

2019-08-07

〔記者林欣漢／新北報導〕在二○○五年登錄為歷史建築的瑞芳區「瑞三礦業選煤場」，曾有台灣第一部升降貨梯，文化部、新北市政府投入一億多元要修復選煤場遺址。市長侯友宜昨主持動工典禮，他表示，不論中國遊客來不來，政府只要努力把文化資產的歷史軌跡、好山好水的原貌展現出來，遊客自然源源不絕。

曾設有台灣第一部升降貨梯

猴硐煤礦曾是全台最大、品質最佳的礦場，採礦歷史長達七十年，在一九二○年興建的「瑞三礦業選煤場」，有兩台五百噸的選炭機，一九七○年代的產煤量幾乎占全國一半，還設置台灣第一部升降貨梯，在煤礦產業發展史具重要地位。

瑞三礦業選煤場、運煤鐵道和洗煤機具等，在二○○五年登錄為歷史建築，但建物閒置已久，經過風吹日曬雨淋而傾頹荒廢，曾發生屋梁主結構體坍塌等情形，「現場宛如被轟炸過」；經過數年來的調查評估，文化部、市府斥資一億兩千餘萬元要修復選煤場，預計二○二二年完工。昨出席的老礦工開心地說，等了二十多年，終於盼到這一天了。

侯友宜表示，只要把文化資產的歷史軌跡、好山好水的原貌展現出來，就能吸引遊客，猴硐不是只有貓村一個觀光景點，還保有煤礦業史蹟，透過鐵道、自行車串連雙溪、瑞芳的礦業文化旅遊廊帶，創造結合礦業史、視覺藝術及文化觀光的複合性場域，帶動地方經濟與觀光發展。

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