《新北》封35年 舊三貂嶺、三瓜子隧道將變自行車道

2019-08-07

〔記者林欣漢／新北報導〕日治時期的台鐵舊宜蘭線鐵路，從瑞芳到雙溪共有九座隧道，當時只要一元日幣的車票，即可通過九座隧道抵達兩地，「一錢鑽九孔」的台語俗諺由此而來；但九座隧道之間透過自行車道串連時，因舊三貂嶺隧道、三瓜子隧道尚未有自行車道而「卡住」。新北市政府進行隧道內自行車道開通工程，預計二○二一年一月完工，市長侯友宜昨勘查，期許結合鐵路、鐵馬旅遊的「青春山海線」低碳旅行，能重振瑞芳、雙溪的風華歲月。

串連猴硐與雙溪牡丹單車路網 2021年完工

市府工務局指出，這九座隧道是舊宜蘭線鐵路隧道最密集的路段，其中三座隧道靠近瑞芳（瑞芳一號、二號、三號），兩座在三貂嶺（三瓜子隧道及舊三貂嶺隧道），另外四座在猴硐地區（員山一號、二號、三號、猴硐隧道）。

「一錢鑽九孔」 瑞芳至雙溪共9座隧道

從瑞芳車站到員山一、二、三號隧道的「三也磅空」（台語，三座山洞）以及猴硐隧道，已有自行車道；在雙溪區也可在火車站租借單車，繞騎全區景點或往平溪、貢寮及牡丹，但從猴硐經三貂嶺至雙溪牡丹的最後一哩路，被舊三貂嶺隧道、三瓜子隧道「卡住」了。

工務局表示，這兩座隧道當年開闢時，日治時期的總督在隧道口的牌匾題字「至誠動天地」、「萬方輻輳」，形容開挖隧道的浩大艱辛；後來配合新建的雙軌隧道通車，從一九八四年停駛封閉至今，隧道內雜草蔓生。

結合鐵路、鐵馬旅遊 打造黑金礦村路線

當地的三貂里長連建昌說，從前縣長周錫瑋時代，居民就爭取把舊隧道改為自行車道，串連猴硐與雙溪牡丹路網，還可銜接基隆、汐止及福隆，打造北台灣最美的「黑金礦村鐵馬路線」，對於這項開闢工程，居民都樂見其成。

侯友宜勘查後表示，舊隧道承載煤礦產業、北宜鐵路發展的旅客記憶，留有礦坑、洗煤場等遺址，利用自行車道串連瑞芳猴硐、雙溪兩地，做為觀光旅遊勝地，讓遊客體驗當地豐富的人文歷史。

工務局指出，這項工程位於台鐵宜蘭線與平溪線的分岔點，往東經宜蘭線連結以海洋遊憩為主軸的東北角，往西經由平溪線是基隆河煤礦鐵路觀光軸帶，未來騎乘單車沿路欣賞自然、尚未開發的美景，縱情於山間小路，增添旅行趣味。

新建工程處指出，舊三貂嶺自行車道工程採兩階段進行，第一階段已開工，修繕國軍廢棄房舍改建為自行車休憩站，並設置歷史導覽等解說資訊；第二階段為自行車道主體工程，起點是牡丹車站，經過休憩站後穿越舊三貂嶺、三瓜子隧道到三貂嶺，總長約三．一公里，工程費約兩億元。

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