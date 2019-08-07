模範父親、傑出父親 高市府頒獎表揚

2019-08-07

〔記者黃旭磊／高雄報導〕父親節將屆，高雄市表揚廿四名模範父親，並選出十五名傑出父親。

慶祝父親節，高雄市政府及福澤慈善事業基金會於高雄市文化中心頒獎表揚模範父親，其中最年長的是八十九歲的陳源沂，化學工廠廠長退休的他表示，感謝親友支持，育養七名子女鼓勵自由發展，老大畢業後當牧師，子女有三個當牧師，全家只有自己不是教友。

其他得獎者包括江季勛、曾宗言、許武男、郭松雄、鄧春記、陳山下、陳明雲、楊忠麟、邱石柱、李春華、蔡清全、陳聖仁、呂武聰、徐建揚、張榮州、張繼忠、林榮龍、薛肇文、林斌一、蔡宗澤、楊豐榮、徐啟章及吳瑞輝。

高雄市不動產開發商業同業公會理事長黃烱輝、高雄市不動產開發商業同業公會前理事長張永義，獲選高雄市第十三屆傑出父親，市長韓國瑜、議長許崑源頒獎祝賀。

其他得獎者包括前高雄市牙醫師公會理事長林永隆、中華民國鐵板燒廚藝協會理事長江廷芳、國際獅子會E1區前副總監林青吉、高雄市泓德獅子會前會長邱賢男、高雄市縫紉業職業工會理事長賴和平、高雄市砂石商業同業公會常務理事董建華、高應大歷任會長聯誼會前主席陳明宏、日本九州產業大學教授鄭森豪、久鉅機電董事長林景祥、高雄市成功獅子會前會長鄧名夆、高雄市國立成功大學校友會前副會長郭琮杰、高雄市直轄市汽車公會前理事長黃棟樑及國際獅子會300E2區財務長鍾志祥。

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