因應颱風來襲 石門水庫調節性放水

2019-08-07

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕因應利奇馬颱風來襲，水利署北區水資源局已完成各供水系統及閘門設施操作測試，石門水庫前天下午採加大發電方式放水，昨天下午二點至四點開啟排砂隧道，進行調節性放水預降水位，以每秒三○○立方公尺放水，增加水庫防洪空間並維護水庫安全；且為預防豪雨災情，全市從今天上午十點起開放民眾領取沙包。

截至昨天傍晚六點，石門水庫大壩水位為二四二．四七公尺，蓄水量一億七六二七萬噸，蓄水率八十九．三％；對於部分民眾質疑颱風都還沒來，石門水庫就先放水，難道不擔心下半年又缺水？北水局對此表示，石門水庫八月上旬水位運用操作規範，目前水位仍高於上限水位二三九公尺，由於氣象局預估利奇馬颱風將帶來豐沛雨量，為預留防洪空間確保大壩安全，昨天短暫二小時的調節性放水，共排出約二○○萬噸水，水位下降約廿六公分。

今天開放領取沙包

因應颱風可能帶來豪雨造成災情，全市今天上午十點起開放領取沙包，有需要的民眾可就近向里長登記。市府水務局表示，已備妥五萬個沙包及一四○部抽水機、一千六百個防汛鼎塊待命；雨水下水道清淤部分，今年來已完成五十七公里長，清淤量達一萬○二○五噸。

消防局表示，災害應變中心前置作業已完成，一旦發布颱風海上、陸上警報後即分級開設。

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