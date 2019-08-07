平鎮工業南路末段車禍多 老里長捐地拓寬

2019-08-07

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區工業南路是連接中豐路與中興路，通往楊梅與龍潭的捷徑，但道路末段路寬急速縮減一半，僅容一輛汽車和機車通行，加上彎度大，數十年來大小車禍頻傳，路旁地主、前湧安里長黃盛輝慷慨捐出百坪土地，供市府拓寬道路，地方感佩不已。

路寬急縮 彎度又大

湧豐里長陳上建說，工業南路早期是「牛車路」，工業區進駐後才鋪設柏油，當時政府與業者協調，要求廠房圍牆退縮，整條道路才能維持六米多寬，惟往中興路方向道路末段，因涉私人土地，路寬縮減至僅三米寬，對路況不熟的外地人路過時，常來不及減速，撞上廠房圍牆或發生擦撞。

黃盛輝收購土地圓心願

所幸，情況終於出現轉機，縮減路段旁土地為黃家所有，前湧安里長黃盛輝原僅持分約十餘坪，為了促成拓寬道路，近年積極遊說宗親、收購百餘坪土地持分，而據「土地法」規定，持有三分之二持分者，有權主張土地的使用，黃盛輝因此無償捐地，並笑稱終於放下心中的大石，可以安心退休了。

黃盛輝說，家族土地是都市計畫外的農業用地，因位處工業區，沒人耕種，已閒置許久，爭取該路段拓寬是他里長任內的心願，但等政府徵收闢路難度高，因此決定捐地拓寬，希望能造福地方，不要再有車禍發生。

市議員舒翠玲說，附近居民都非常感謝老里長願意捐出私有地讓眾人行得更安全，她獲悉後立即聯絡相關單位進行規劃設計，最快下月就可發包動工，將縮減路段一致拓寬為六米寬，保障用路人安全。

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