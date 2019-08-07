西濱旁農地擬設資源回收場 新屋人抗議

2019-08-07

〔記者許倬勛／新屋報導〕新屋區西濱快速公路旁一處千餘坪的農地，傳出有環保業者準備變更用地設置資源回收場，地方憂心污染影響生活品質，永安里、永興里民昨天集結一百多人在回收場用地旁搭棚抗議，呼籲市府切勿「助紂為虐」，否則將埋鍋造飯、抗爭到底。

市府︰申請內容無廢料再製 會嚴審

市府環保局表示，業者申請興辦資源回收場，專營暫置廢紙、廢鐵與寶特瓶等公告應回收物，細分類後再送至終端作業廠，僅有物理性作業，未涉及廢料再製，這與民眾認知的廢棄物處理場有所不同。

環保局指出，業者上月才提出申請計畫，目前仍在最初步的審核書件階段，依規定非都市土地申請變更為資源回收場，須會同各局處會勘、調查及審核，同時蒐集當地居民意見，在完成作業程序前，不會貿然核發登記證。

居民︰破壞環境 衝擊泛舟產業

百餘居民昨天抗議時拉起白布條高喊：「堅決反對農田污染、保護家園大家一起來！」永安里長郭先彰、永興里長葉國傑表示，業者申請變更崁頭厝段六筆共一二○○多坪的農用土地，作為興建廢棄物回收場使用，一旦成真，將會破壞環境，嚴重影響居民生活，也衝擊即將發展的後湖溪泛舟產業，百害而無一利。

議員︰不應設在新屋綠色走廊

市議員邱佳亮到場聲援表示，很不解業者為何不進駐工業區，偏偏要選在鄰近永安漁港、綠色走廊的永安里？而回收業者陽奉陰違超收廢棄物、偷排偷燒事件時有所聞，呼籲市府要嚴格把關，維護地方環境。

業者昨天上午曾到場與環保局人員見面，面對記者詢問、居民喊話均無回應，僅表示一切會依照程序處理。

環保局一般廢棄物管理科長呂明錡指出，資源回收場面積逾一千平方米者，依規定須申請資源回收業登記證，目前全市有九十二家，平均每月稽查兩次以上，如場內消防設備不合格、土地分區使用不符，都會依規定開罰並限期改善。

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