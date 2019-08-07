大園智慧科技園區 最快2023完成開發

2019-08-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕配合中央推動台商回流政策，市府經濟發展局向經濟部爭取前瞻計畫經費二千三百萬元，規劃在大園區開發「大園智慧科技園區」，昨首度在大園區老人文康綜合活動中心舉辦公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見，過程順利。經發局表示，此園區將開發成具智慧化且低污染的綜合型工業區，預定二○二○年十二月核定產業園區設置，最快二○二三年底完成開發。

面積約52.41公頃 50戶居民受影響

經發局指出，開發案基地位於大園工業區西側，位屬大園區港口段六一三地號等土地，開發範圍北以既有特定目的事業用地、南以大觀路側聚落、東以雙溪口溪、西以塔腳支線為界，開發面積約五十二．四一公頃，其中約有○．六公頃為住宅，影響五十戶居民，佔開發面積約一．一四％。

規劃0.6公頃安置住宅社區用地

為保障基地範圍內地主權益，經發局產業發展科長簡偉崙說，園區內已規劃○．六公頃的安置住宅社區用地，每戶有一二○平方公尺，共五十戶，將優先配售給被價購、被徵收土地或是房屋所有權人。

設滯洪池、停車場、公園等公設

經發局指出，「大園智慧科技園區」依發展特性和需求，規劃約佔總面積六十％的產業用地，配合區內住戶安置及園區發展需求，設置滯洪池、管理服務中心、停車場、公園、綠地及道路等相關公共設施。

另，此開發區將會做全區環境影響評估，並設置污水處理廠，在空污、水污及廢棄物管理，做最嚴格的把關，以及納管大園區周邊部分臨登、未登記工廠，降低環境影響衝擊。

經發局統計，大園工業區內有一七○餘家登記工廠，周邊則有臨登工廠四十六家，未登記的工廠目前仍在清查，園區開發後將鼓勵這些工廠進駐園區。

經發局表示，如土地所有權人或利害關係人有任何意見，都可以提出書面意見，傳真至：（02）2718-8150，或電郵cf810725@ms18.hinet.net，或撥打民眾諮詢專線：（02）2718-8336，經發局都會錄案納入後續規劃參考。

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