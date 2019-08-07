大園智慧科技園區 最快2023完成開發
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2019-08-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕配合中央推動台商回流政策，市府經濟發展局向經濟部爭取前瞻計畫經費二千三百萬元，規劃在大園區開發「大園智慧科技園區」，昨首度在大園區老人文康綜合活動中心舉辦公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見，過程順利。經發局表示，此園區將開發成具智慧化且低污染的綜合型工業區，預定二○二○年十二月核定產業園區設置，最快二○二三年底完成開發。

面積約52.41公頃 50戶居民受影響

經發局指出，開發案基地位於大園工業區西側，位屬大園區港口段六一三地號等土地，開發範圍北以既有特定目的事業用地、南以大觀路側聚落、東以雙溪口溪、西以塔腳支線為界，開發面積約五十二．四一公頃，其中約有○．六公頃為住宅，影響五十戶居民，佔開發面積約一．一四％。

規劃0.6公頃安置住宅社區用地

為保障基地範圍內地主權益，經發局產業發展科長簡偉崙說，園區內已規劃○．六公頃的安置住宅社區用地，每戶有一二○平方公尺，共五十戶，將優先配售給被價購、被徵收土地或是房屋所有權人。

設滯洪池、停車場、公園等公設

經發局指出，「大園智慧科技園區」依發展特性和需求，規劃約佔總面積六十％的產業用地，配合區內住戶安置及園區發展需求，設置滯洪池、管理服務中心、停車場、公園、綠地及道路等相關公共設施。

另，此開發區將會做全區環境影響評估，並設置污水處理廠，在空污、水污及廢棄物管理，做最嚴格的把關，以及納管大園區周邊部分臨登、未登記工廠，降低環境影響衝擊。

經發局統計，大園工業區內有一七○餘家登記工廠，周邊則有臨登工廠四十六家，未登記的工廠目前仍在清查，園區開發後將鼓勵這些工廠進駐園區。

經發局表示，如土地所有權人或利害關係人有任何意見，都可以提出書面意見，傳真至：（02）2718-8150，或電郵cf810725@ms18.hinet.net，或撥打民眾諮詢專線：（02）2718-8336，經發局都會錄案納入後續規劃參考。

  • 市府經濟發展局昨天首度在大園區老人文康綜合活動中心舉辦公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見，過程平和，場面未起衝突。（市府經濟發展局提供）

    市府經濟發展局昨天首度在大園區老人文康綜合活動中心舉辦公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見，過程平和，場面未起衝突。（市府經濟發展局提供）

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