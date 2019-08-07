需設配水池 卡在用地難取得

2019-08-07

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府國際產業發展處公用事業科表示，新竹縣境內部分地區申裝自來水會卡關，主要問題多半都出在配水池的用地取得困難，不然就是民眾接水意願低，導致整體工程施設成本過高，評比拚不過其他競爭地區所致。不過，政府近年致力提高全國自來水普及率，現在只要每戶成本低於六十萬，原則上都會優先給予經費辦理。

水公司三區處副處長王亮中說，他們之前就針對南、北平兩里的用水需求現勘過，曾經評估從鄰近自來水管網延長管線進入。但因這兩里地勢高於鄰近地區約一百到一百五十公尺，導致各得設置二到三個加壓站配水池，以分段加壓送水到用戶，只是兩里的配水設施用地，迄今也都還不清楚要設在哪裡。

王亮中說，他們初步評估過，南平兩百七十戶申裝，需兩座加壓站配水池，約四千五百萬施作。北平里一百戶，需三座加壓站配水池，計畫經費約五千八百萬元。

依據行政院訂定的管考規定，每戶申裝用水的成本以六十萬元為「門檻」，在這個門檻以下的會優先核定經費辦理，主要是希望在有限經費下能嘉惠更多用戶。

因此，以此條件換算，南、北平里每戶成本各自為十六、七萬和五十八萬。南平里是有機會率先獲得核定經費的。

北平里的每戶成本恰巧落在「門檻」的邊緣，所以還需確認用地位置，經評估施工難易度後，才能進一步確認有無機會獲得核定經費辦理。

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