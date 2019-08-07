斥資800萬 頭份改善3校通學步道

2019-08-07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為保障孩童上、下學通行安全，苗栗縣頭份市公所針對六合、新興、斗煥國小三校規劃施作及改善通學步道，提報行政院內政部營建署「提升道路品質計畫」獲核定補助，將投入八百萬元，工程預計今年底發包，擇於明年寒假期間進行施工，希望在新學期前提供安全、舒適的學區環境。

六合、斗煥、新興國小學童受惠

頭份市人口破十萬，不僅為苗栗第一大城，且遷入人口仍逐步攀升，各校學生人數也逐年增加，頭份市公所繼去年完成建國國中、蟠桃、僑善國小及后庄國小分校預定地等周邊通學步道改善並增設無障礙設施等，今年再向營建署爭取補助，進行「頭份市六合、斗煥、新興國小通學步道改善工程」。

頭份市長羅雪珠表示，此計畫內的三座學校皆位於車水馬龍的大馬路邊，但校園旁人行道磚面老舊、破損凹凸不平，且寬度不足，還常有車輛違規停放，讓孩童們上、下學時皆左躲右閃，甚至直接走在馬路上，十分危險。

羅雪珠指出，尤其新興國小位於水源路旁，但卻無人行道，該路段又經常有砂石車等重型車輛經過，每見到學生們走在路邊，重車從旁呼嘯而過，不禁讓人捏把冷汗，因此上任後立即積極推動通學步道改善建置計畫。

擬年底發包 下學期開學前完工

近期公所獲營建署補助六百九十六萬，加上自籌配合款一百零四萬，將投入八百萬元改善三校通學步道；公所後續將與各

校開會研議符合需求的工程設計，預計今年底發包，並擇於對教學影響較小的明年寒假時段施工，預計最快一○八學年度下學期開學前完工，提供學童們安全無礙的行走環境。

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