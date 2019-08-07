苗栗北橫施工逾20年 審計室送調查

2019-08-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣北橫公路，工程超過廿年，剩斗煥坪到三灣的「最後一哩路」，苗栗縣政府預計明年十月完工。苗栗縣審計室審核質疑，苗縣府未能縝密規劃經費來源及申請補助時程；部分設計成果廢棄，浪費近一千二百萬元公帑；及辦理次序錯亂，部分完工路段卻閒置六年等缺失，苗縣府未能負責答覆，依法陳報監察院調查。

縣府喊冤 月底將向監委說明

對此，苗縣府工務處長古明弘表示，「是地方的無奈！」北橫公路經費龐大，中央補助，地方也需配合款，若一次全數補助，縣府也恐籌不出，因此苗縣府依中央生活圈計畫，分段提出申請，使得工程時程拉長。

對於部分設計成果廢棄；古明弘說，因苗縣府、公路總局對於三灣外環道規劃的意見不同，最後中央核定公路總局的規劃，苗縣府規劃廢棄；在爭執期間，縣府先另執行其他路段，才讓人感覺次序錯亂，且部分已完工路段若要通行現有道路，得行經私有地，但地主不同意，所以閒置。監察委員預計月底前往巡察，將向監委說明。

全長11公里 剩斗煥坪至三灣段

苗栗縣北部地區缺乏東西向聯絡道的銜接系統，苗縣府為促進苗北地區觀光、產業發展，及改善頭份市區交通壅塞問題，並縮短前往三灣、南庄車程，於一九九七年起辦理北橫公路計畫。

北橫公路從竹南、頭份交界的永貞路經頭份、雞心壩、斗煥坪、內灣至三灣，長約十一公里，分段施工，目前剩施做中的斗煥坪至三灣段，預估總經費達卅一億八千六百萬元。

設計成果廢棄 浪費近1200萬元

審計室主任温忠元於昨天縣議會臨時會報告提出工程執行缺失，指苗縣府未縝密規劃經費來源及申請補助時程，導致規劃興辦超過二十年仍未能全線通車。

報告並指，苗縣府辦理三灣外環道新建工程規劃設計，疏忽未注意環保法規的修正並積極重辦環評，又未能於公路總局就同路線道路工程規劃期間，積極說明溝通，導致苗縣府部分設計成果廢棄，造成不經濟支出設計費達一千一百八十四萬元。

完工路段閒置 且縣府未負責答覆

審計室也認為，工程分段辦理先後次序錯亂，致有已完工路段形成斷路，部分高架路段完工後閒置六年，無法發揮完工通車的預期效益。且審核後，請苗縣府查明處理回覆，也未負責答覆，依法已陳報監察院調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法