八卦山天空步道賞燈熱 跨橋易晃

2019-08-07

〔記者張聰秋／彰化報導〕小心，橋會晃！八卦山觀光熱點區「天空步道」，連續三週來因為幸福鵲橋點燈活動引爆人潮，不少民眾走天空步道跨橋段搖晃得厲害，擔心今天就是七夕情人節勢必湧入人潮，萬一橋垮下來，難保不會演變成原想走鵲橋卻變過奈何橋，後果將不堪設想。

限載百人 公所將加強管控

縣府城觀處表示，橋會晃的問題在步道啟用初期也發生過，縣府因而依步道各個節點設定承載人數上限，平常民眾運動散步都還好，辦活動人多的話就會讓民眾覺得不舒服，已要求市公所活動期間加派人員管控通行人數。

縣議員吳韋達昨偕同活動主辦單位彰化縣市公所和縣政府等人員，實地會勘民眾陳情會搖晃的步道跨橋處，該處地點就在步道高點四號到五號出入口間，約五層樓高十五公尺高、長度四、五十公尺。

吳韋達說，天空步道是彰化一大亮點，尤其近來市公所藉由LED點燈點亮步道，吸引大批人潮來這個地方散步，很多民眾跟他反映步道跨橋段晃動特別厲害，跨橋區域承載人數上限才一○○人，七夕情人節來了，這地方風景漂亮，不免讓人擔心，大批民眾駐足在此拍照欣賞風景，恐危及安全結構。

也有民眾說，步道不僅搖，更因橋面鋪設防滑墊子，墊與墊間縫隙讓遊客走過不慎絆倒，人趴在地受傷。

鋼橋跨距大 人多晃動有感

縣府城觀處建設工程科長謝永宏指出，天空步道的結構安全經過專業技師簽證，平常也有專人巡查維護，步道為純鋼材結構，四號到五號出入口的跨橋處跨距較大，相對鋼材彈性與位移都會比較大，晃動有感，使民眾通過時感覺不舒服。縣府已跟市公所連繫，要求活動期間加派人員管控通行人數。

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