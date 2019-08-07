南投縣自籌財源 連3年偏低

2019-08-07

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣議會六日召開臨時會，審計部南投縣審計室進行一○七年度南投縣總決算報告指出，南投縣去年度歲計賸餘十三．三億餘元，係自一○二年度起連六年賸餘，財政狀況逐年改善，但自籌財源比例偏低，不足支應人事費及前瞻基礎建設計畫配合款，應積極開拓自籌財源，健全財政。

南投縣審計室主任謝淑芬表示，南投縣去年度歲入決算數為二六八．二億餘元，歲出決算數為二四八．六億餘元。歲出歲入相抵賸餘十九．六億餘元，連同債務舉借三十九億元，合計五八．六億餘元，經償還債務四五．三億元，尚有收支賸餘十三．三億餘元，財政缺口已降至一六五億餘元。

謝淑芬強調，惟南投縣從一○五年起近三年自籌財源分別為四五．三億餘元、四七．六億餘元及五十．四億餘元，佔歲入決算比例未及三成，比例偏低，且歲入決算數較預算數減少二十．一億元，高估營業盈餘及事業收入。

謝淑芬也在報告中指出，縣府唯一生產單位南投縣農產運銷公司去年度虧損四七八萬元，另斥資十四億餘元興建的八卦山旱灌系統，灌溉面積未達經濟規模也入不敷出，應檢討改善。

對此，議長何勝除要求縣府應積極開拓自我財源外，也要求南投縣農產運銷公司及負責八卦山旱灌系統的縣府工務處，在未來會期針對如何提升營運績效進行專案報告。

南投縣議會 8月6日開會時出席情況

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法