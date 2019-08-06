吞嚥困難 多做保健運動改善

2019-08-06

文／黃雲

吞嚥是日常生活不可或缺的動作，包括吸吮、喝水、咀嚼、進食、吞口水、服藥或嗆咳等，都與吞嚥功能有關。人類每天約吞嚥600到1000次，吃飯時吞最多，即使睡覺也不例外。

一般而言，食物送達到胃的過程中出問題，就是吞嚥困難。常見徵兆包含：吃東西容易咳嗽或嗆到、吃東西後聲音改變、食物吞幾次才吞下去、吞完嘴裡總有殘渣、吃完感覺有東西卡在喉嚨或胸口、吃飯時間太長、不明原因體重減輕、經常發燒或感染肺炎等。

吞嚥是非常精細的動作，仰賴許多肌肉和神經彼此合作才能完成。例如，食物從咽部送入食道的過程，喉上抬肌群會把喉嚨往上、往前拉，擋住氣管口，並把食道拉開，讓食物進入食道，而不是跑錯到前面氣管，或跑進鼻子；若食物掉入肺部，恐導致吸入性肺炎，或發生異物梗塞呼吸道，有生命危險。

舉凡老化、中風、胃酸逆流、藥物等因素，均可能造成吞嚥困難，尤其不少銀髮族因退化引起吞嚥困難，往往容易喝水嗆到、吃太快就咳嗽。

吞嚥也是一種運動，多動才可維持功能。長輩們不妨多唱歌、發聲練丹田，訓練聲帶肌肉，提升咳嗽力量，增進自我保護功能；一旦食物不小心掉進呼吸道，便可有力咳出來。平時也可多動動嘴巴、舌頭，加強肌肉的靈活度和力量。

高齡者也要多鍛鍊喉上抬肌力，只需準備一根吸管，頭打直，含住吸管，另一端用手指蓋住，嘴巴用力吸，感覺喉結用力往上抬到最高點，維持3秒。這個動作每天應練習3回，每次做10遍。

如果懷疑有吞嚥困難，可至「復健科」或「耳鼻喉科」求診，由醫師評估，必要時轉介語言治療師，做進一步的檢查或治療。

（作者為永和耕莘醫院耳鼻喉科語言治療師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法