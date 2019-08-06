銀髮族補鈣防骨鬆 還要維他命C修補骨頭凹洞

2019-08-06

記者陳鳳麗／南投報導

骨質疏鬆常造成老人一跌倒就骨折，營養師提醒老人家天天要補鈣外，更不要忘了要補充維生素Ｃ，因為造骨細胞利用膠原蛋白修補骨頭中凹洞時，需要維他命Ｃ來凝結填充的物質。

草屯鎮佑民醫院營養室營養師廖美俞昨天和邱則語、楊立新、鄭巧伶等3名實習營養師，向患者和家屬做骨質疏鬆衛教宣導時強調，骨質疏鬆就是骨頭裡的鈣質流失，使得骨頭內部變得很單薄而形成許多空隙，年紀大的長輩、更年期後的婦人、體重過輕、不運動常坐著的人，以及常抽菸、喝酒的人都是高危險群。

廖美俞特別提醒，65歲以上的老人一定要每天補充鈣質，一天需要1000毫克，小魚乾、牛奶、起司、豆腐、豆干、紅莧菜、九層塔等有鈣質，而喝牛奶是最快速補充到足夠的量，因為牛奶每1CC就有1毫克的鈣，而紅莧菜100公克則有218毫克，莧菜則有146毫克。

「補鈣還不夠，還需要每天攝取維生素Ｃ！」廖美俞也說，骨頭有空隙，造骨細胞會利用膠原蛋白填補骨頭中的凹洞，但若沒有維生素Ｃ，這些填補物質就無法凝結。

邱則語、楊立新和鄭巧伶也建議老人家，一天應攝取100毫克維生素Ｃ，很多蔬菜水果中，有維生素Ｃ，像芭樂100公克就有含81毫克的維生素Ｃ，同樣是100公克，奇異果則有87毫克；有的蔬菜含量也不低，像豆芽菜就含有184毫克，香椿則高達255毫克，俗稱「刺蔥」的食茱萸則有117毫克。

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