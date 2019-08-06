三陰性乳癌治療 國衛院找到新方向

2019-08-06

記者林惠琴／台北報導

乳癌向來是國內女性癌症的一大威脅，其中，又以三陰性乳癌治療較棘手，但國家衛生研究院昨發表研究發現，透過抑制MCT-1致癌基因表達，同時結合特定免疫療法，可加強抑制三陰性乳癌細胞生長與轉移效果，為治療提供新方向。

抑制MCT-1致癌基因 有助削弱癌細胞轉移

三陰性乳癌是指雌激素、黃體素、第二型人類上皮生長受體等3種荷爾蒙受體呈現陰性，代表患者缺乏這些荷爾蒙受體，無法選擇荷爾蒙、標靶治療，大多只可採取化療，但具有高度基因變異性，因此患者化療後常面臨預後不佳、復發機率高、腫瘤容易轉移到腦部與死亡率偏高等情形。

國衛院分子與基因醫學研究所副研究員徐欣伶表示，MCT-1致癌基因可做為三陰性乳癌臨床診斷與治療的生物標記，其研究團隊長期致力於了解MCT-1致癌基因的致病機轉，發現MCT-1致癌基因在各類預後不良的侵襲性乳癌組織呈現高度活躍的表現。

徐欣伶表示，MCT-1致癌基因高度表達首先會擾亂正常乳腺管的形成過程，同時刺激上皮細胞間質轉化與侵襲細胞外基質，造成乳腺細胞惡化與異常增生；其次會促進三陰性乳癌細胞分泌白細胞介素（IL-6），並刺激IL-6與IL-6受體（IL-6R）進行結合，引發一系列發炎反應，造成癌細胞增生並破壞細胞周邊組織微環境，也改變免疫系統中巨噬細胞吞噬癌細胞的功能；再來則是增加乳癌幹細胞數目與功能活性，且降低腫瘤抑制性小分子核醣核酸miR-34a表現。上述種種，都會使三陰性乳癌的病程持續惡化。

不過，也正是因為如此，徐欣伶指出，在動物實驗發現，透過抑制MCT-1致癌基因在三陰性乳癌細胞的表現量，有助於削弱癌細胞轉移與侵襲的能力，以及降低發生腫瘤異質性、抗藥性與復發的機率，並可搭配特定免疫療法，強化三陰性乳癌病況控制的效果。

研究成果已於今年3月刊登於《分子腫瘤》（Molecular Cancer）期刊，徐欣伶期盼這項三陰性乳癌治療的新策略，未來有機會提供患者在臨床上更多治療選擇，並發揮更好的療效。

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