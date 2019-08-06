嘉市5垃圾丟包熱點 即起站崗埋伏

2019-08-06

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市環保局選定文化公園等五處常被違規棄置垃圾包的熱點，架設移動攝影機及在暗處裝設密錄器蒐證，去年至今共查獲四十九件亂丟垃圾案，並依「廢棄物清理法」開罰，罰金總計五萬八千八百元，但仍有民眾心存僥倖，環保局即日起派員不定時巡邏站崗埋伏，遏止垃圾丟包情況惡化。

密錄器蒐證 今年至今查獲49件

這五處垃圾丟包熱點分別為文化公園電信箱旁、宣信公園電信箱夾縫、大雅路一段六三八號公車亭旁、海口寮路七十附一號電桿旁及一百五十巷口等，每處經常被棄置十包以上垃圾，環保人員有時早上清理好，下午又被丟，讓附近居民氣憤。

環保局廢棄物管理科長李瑞峰說，垃圾不落地推廣多年，仍有民眾抱持「不會被發現」心態，而夏季天氣炎熱，垃圾包堆置不僅產生異味、有礙觀瞻，也容易造成病媒蚊孳生，引發登革熱流行。

環保局以往針對這些棄置熱點，設置移動攝影機及在暗處裝設密錄器蒐證，以車追人開罰，讓丟垃圾行為人能有所節制，也曾經破袋稽查，從廢棄物中的文件等資料揪出丟棄者。

最高罰6千 呼籲民眾監督檢舉

李瑞峰表示，為嚇阻不肖民眾亂丟垃圾，除鼓勵民眾監督檢舉，最高可裁罰六千元，環保局即日起也派員不定時巡邏站崗埋伏，呼籲勿存僥倖心態，以免違規受罰。

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