嘉縣啟動精準捕犬專線 通報增4倍

2019-08-06

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉縣府為有效控管流浪犬貓，上月十七日開始實施強化精準捕捉專線，廿天來通報案件大幅成長四倍，其中不乏飼主為了棄養而謊報，或開車撞傷貓狗，佯稱「路人甲」請求救援，這些非必要案件約有一成，讓動保人員疲於奔命，縣府呼籲不要濫用資源，以免排擠緊急事件處理。

濫報約1成 縣府籲勿浪費資源

嘉縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，截至昨天，強化精準捕捉專線共受理通報兩百四十件，其中犬貓收容有廿五隻；陳情檢舉廿二案，已完成十七案；緊急救援卅五案，已全數完成；追車咬人四十九件，已處理四十八件，包括派員捕抓十二隻、清潔隊先行誘捕十一隻等。

林珮如說，強化精準捕捉專線啟動後，部分飼主為棄養犬貓而謊報，有一次動保人員獲報前往處理，一時找不到，打電話連絡通報人，結果通報人出面指引時，出現棄犬對著通報人猛搖尾巴的尷尬畫面，這時通報人才道出實情，指因年老、生病，無力再照顧犬隻，讓動保人員啼笑皆非。

此外，有部分用路人撞到貓狗，不想自己處理，佯稱路過者打救援電話，動保人員到場發現真相，但救援為先，也只能對報案人道德勸說，讓動保人員相當無奈。

布袋鎮漁民蔡鳳祺表示，縣府應增加捕犬人力，並採區域性堅壁清野方式來處理，否則流浪狗到處流竄根本防不勝防，尤其沿海養殖區流浪狗成群結黨，每隻都壯碩凶猛，讓漁民人人自危。

布袋養殖漁民 盼增捕抓人力

林珮如指出，強化精準捕捉專線上路後，業務是之前的四倍，但在動保管制隊還沒有成立前，防治所捕抓人力只有兩個，再視狀況由同仁支援，已朝增加人力、加強捕捉方向努力，以有效控管流浪犬隻。

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