整治水患 口湖謝厝新建抽水站

2019-08-06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林口湖謝厝地區地勢低窪，遇雨即淹水，縣府向中央爭取四千六百萬元補助建「謝厝寮抽水站」，增加抽水規模，明年底可完工，縣府水利處長許宏博表示，縣府將再爭取興建一處小型抽水站，全部完成後，可完全改善謝厝淹水。

中央補助4600萬 拚明年底完工

口湖謝厝村長蘇東明表示，村庄只要下雨就淹水，不僅比別地方早淹水，水退也比別地方慢，只要氣象預測有大雨、豪雨或颱風，村民就焦憂好幾天，雨勢稍大，晚上根本不敢睡覺，去年八二三水患地勢較低地區淹水超過五十公分，地勢較高處淹水也有二、三十公分。

由於謝厝寮農地重劃明年七月可完成，為解決村民長年淹水夢靨，縣府多次與地方召開說明會聽取意見，有鑑於現有抽水站抽水量能不夠，決定增設「謝厝寮抽水站」。

另建小型抽水站 明年初動工

許宏博指出，為解決謝厝重劃區淹水，縣府提出兩個配套措施，一是新建謝厝寮抽水站，另在重劃區南邊新設一座小型抽水站，其中謝厝寮抽水站經費中央已核定四千六百萬元，不足部分縣府會全力配合，工程預計九月發包；小型抽水站將配合地政處提報計畫，明年初核定即可著手進行。

新設謝厝寮抽水站有兩部每秒抽水量二噸抽水機，還預留一部二噸抽水機組，抽水站工程及謝厝寮中排幹、支線在縣道一六四線的瓶頸段改善工程，預計明年底完工。

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