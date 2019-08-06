桃源區愛玉大減產 獲核定天災救助

2019-08-06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年因氣候異常，五至七月經常下雨，連台灣特有種愛玉也減產，尤以桃源區最嚴重，產量剩下不到兩成，首次爭取天然災害救助，中央昨公告核定，協助農民減少損失。

五到七月降雨太多 愛玉小蜂授粉困難

高雄愛玉種植面積兩百一十二公頃，僅次於嘉義縣兩百三十公頃，以桃源區一百六十公頃為主，屬於大自然的產物，完全不使用農藥而受歡迎。今年雖然沒有颱風，但自五月起連續下雨，愛玉正值萌果期，復興測站五月測得累積降雨量九二七毫米，為去年同期一○六毫米的八．七倍。

落果、空包彈嚴重 整體產量不到兩成

桃源區公所指出，農民栽培管理方式不變，但連續下雨造成愛玉小蜂授粉困難，好不容易結成的果實，也因降雨持續至七月下旬，接連出現嚴重落果，或是成為空包彈，整體產量不到兩成。

30多年來最慘 農民可申辦現金救助

有農民種植一．六甲愛玉，連續下雨導致掉滿地，產量剩下不到一成，欲哭無淚；高姓農民種植愛玉三十多年，從來沒這麼慘過，爭取天然災害救助，希望政府幫忙行銷農產品，協助農民度過難關。

農委會昨公告天然災害現金救助，農業局請農民儘速向區公所申辦現金救助，需低利貸款者請至農會辦理申請；值得一提的是，愛玉正值採收期，卻面臨大減產困境，產地價每斤六百至八百元，尤其物以稀為貴，價格恐持續上漲。

農業局指出，近年受極端氣候影響，為確保愛玉授粉完全，建議每四至六株母株，搭配一株公株，有效穩定愛玉產量；並加強認識採後處理及選別技巧，提升愛玉生產與品質。

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