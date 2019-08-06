部落格尋寶 駱駝山區又見石灰古窯

2019-08-06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區文史工作者戴健城瀏覽部落格時，偶然發現石灰窯訊息，前往小港區駱駝山區踏查，果真找到一座完整石灰窯，一旁還有日軍戰備坑道、砲台，研判石灰窯興建於日治時代，這也是小港區第二座被發現的石灰窯。

文史工作者發現小港區第二座完整石灰窯

戴健城日前瀏覽部落格搜尋文史資料，發現在美國行醫的龔姓醫師的文章，指稱祖父曾經營石灰窯業，並明確指出石灰窯仍在小港區沿山路山區，經他按圖索驥，真的找到該座石灰窯。

他指出，雖然石灰窯被樹木、藤蔓遮覆，但目視有五公尺高以上，窯洞雖被堆滿垃圾，仍清晰可見；特殊的是，石灰窯一旁還有日軍戰備坑洞及多座砲台分布，顯見石灰窯興建於日治時代。

周邊還有日軍戰備坑道、砲台

戴健城說，該座石灰窯興建之後，二戰末期日軍為了抵抗美軍登陸，在駱駝山區廣鑿戰備坑道及軍事設施，才會把坑道及砲台建在石灰窯旁，推算該座石灰窯已有一甲子歲月，這也是沿山路發現的第二座。

訪查當地居民時，有人指出，在山區更深處還有兩座完整石灰窯，令戴健城相當振奮，表示將擇期邀集同好勘查，讓這些石灰窯重見天日。林園區駱駝山區已尋獲五座完整石灰窯，兩座在清水寺附近，另三座在海軍陸戰隊九九旅子儀營區，另有八座廢墟。

駱駝山區多為珊瑚礁岩，早期除了可做為蓋房子的主要建材，還可製成石灰。日治時代沿著駱駝山的山腳，蓋了許多石灰窯，該產業後來因水泥大量運用而沒落，石灰窯年久失修，有的破損傾圮，有的埋沒荒野。

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