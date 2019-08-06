綠1觀光車隊 Snoopy彩繪公車上路

2019-08-06

〔記者黃建華／高雄報導〕南台灣客運「綠1」觀光公車配合高雄舉辦「Snoopy高雄城市探險」活動，推出兩台從未曝光的Snoopy全車彩繪公車加入「綠1」車隊，歡迎民眾搭乘這兩輛與眾不同的Snoopy公車，進行城市探險之旅。

業者辦免費試乘抽住宿券活動

交通局指出，配合暑假旅遊旺季，「綠1」觀光公車沿線二十家飯店、商旅亦推出住宿優惠，除住宿優惠外，並結合「綠1」觀光公車舉辦「免費試乘抽住宿券」活動，一同迎接高雄亞洲新灣區「首條」觀光公車路線誕生。

全新電動低地板公車 暢遊高雄

交通局長鄭永祥表示，「綠1」觀光路線由南台灣客運以全新電動低地板公車營運，時間為每日早上十點到晚上九點四十五分、計有五十班次，路線串連哈瑪星、駁二、新堀江商圈、大立百貨、漢神百貨、大遠百、亞洲新灣區、高雄展覽館、MLD台鋁生活商場和夢時代等各大景點。

市府推出抽電影票、旅行地圖

觀光局長潘恒旭說，綠1公車讓住宿高雄遊客有輕鬆便利的旅遊方式，沿線飯店也推出優惠住房方案，提供住宿券抽獎，希望大家一起來住高雄、玩高雄、抽大獎。市府也推出「一起搭綠1公車遊高雄」抽電影票及「高雄觀光公車 讓旅行更有意思」旅行地圖。

觀光公車刷電子票證享優惠

民眾刷電子票證搭乘「綠1」觀光公車，同樣享有「一日兩段吃到飽」（每日最多扣兩段車資）、「輕軌、原公路客運、市區公車間兩小時內轉乘享一段車資免費」、「捷運轉乘公車現折三元」優惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法