六合夜市蕭條 陳芳明批韓膨風

2019-08-06

〔記者沈佩瑤、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前選後不斷喊出「高雄發大財」口號，但近幾個月高雄卻不斷傳出店家倒閉、易主。對此，同是高雄人的政大台文所專任教授陳芳明前天在臉書發文感嘆，日前他返鄉投宿旅館，發現「謠傳許久的發大財城市，果然還是停留在謠言裡」，明批韓「膨風」，還直言自己不喜歡市長一直夸夸其言，「可不可以讓高雄安靜一點，讓風景可以繼續美麗。」

沒中客也沒其他觀光客 發大財果然是謠言

陳芳明四日更新臉書貼文，談到高雄是他的故鄉，但三日晚上投宿在捷運美麗島站附近的旅館，卻讓他見到意想不到的場景，不禁感慨說「謠傳許久的發大財城市，果然還是停留在謠言裡。」

他提到，住宿地點距離六合夜市很近，他以為高雄非常熱鬧，但卻與他的想像完全不同，不但美麗島捷運站裡，許多商店都拉下鐵門，六合夜市也並不熱鬧，不僅沒有看到陸（中）客，也沒有看到其他觀光客。

希望韓不要一直夸夸其言 讓高雄安靜美麗

陳芳明認為，可能是因為他突擊檢查，不能視為標準答案，「但是從任何一個街口來看，高雄市長顯然有些膨風了。」他強調，還是希望高雄能夠發大財，但不喜歡市長一直夸夸其言，「高雄一直都很美麗，市長卻在高雄美術館內高喊發大財。可不可以讓高雄安靜一點，讓風景可以繼續美麗。」

市府：六合夜市人潮增加三、四成以上

對此，高市府強調，根據攤商查訪，自從韓國瑜上任後，六合夜市的人潮增加三、四成以上，請外界不要一直唱衰高雄。

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