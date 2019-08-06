今拆圍籬 竹圍天幕廣場驗收後將啟用

2019-08-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕近年發展為觀光導向的竹圍漁港，由於港區缺少可遮陽擋雨的公共設施，造成民眾不便，市府為此斥資四千八百萬元，打造全市最大型、可容納二千人的竹圍漁港薄膜天幕廣場，工程原定三月可竣工，卻延宕至今仍未啟用，引起當地民眾不滿。市府農業局解釋，無法按計畫完工，是受氣候及施工工法影響，目前工程已竣工，提報驗收，今天開始拆圍籬，待驗收後即可啟用。

具有海景、沙灘、魚市及遊艇碼頭等特色的竹圍漁港，假日總吸引大量遊客造訪，但港區缺少可以遮陽、擋雨的公共設施，舉辦活動也不方便，農業局因此在桃園區漁會大樓旁廣場設置大型薄膜天幕，提供遊客與各單位舉辦活動使用。

農業局漁牧科長高明．帕桑表示，考量廣場鄰近海邊，一般材料容易腐蝕、受鹽害而不耐久，因此工程結構上特別考量抗風、耐腐蝕等設計，採取高規格施工法，再加上還有高空作業，但施工期間碰上東北季風及下雨影響，建築師擔心有安全疑慮，因此工程之中陸續停工約五個月。

高明．帕桑強調，與廠商簽訂的工期為一九五個工作天，但天候屬無法預期因素，可免計工期，而在天氣允許後，包商也加快進度趕工，目前已竣工，就契約工期而言，並無延宕，現已提報設計監造單位審查工程，今天就會開始拆圍籬，待驗收完成後，薄膜天幕廣場即可啟用。

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