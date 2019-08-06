酒駕新制滿月 桃園抓千件罰逾6千萬

2019-08-06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕酒駕處罰新制七月一日上路後，桃園警方至七月卅一日取締酒後駕車等相關違規共有一○六○件，開罰金額估計最高逾六千萬元。警方說，其中五十七件為乘客挨罰，因其搭乘車輛的駕駛人酒測值超過0.25MG/L，因此也被舉發，得處六○○元以上、三○○○元以下罰鍰。

920人違規 逾7成是騎士

警方統計，七月份取締酒駕違規中，酒測值超過0.15MG/L的汽車駕駛七十四人、機車騎士二四五人，酒測值超過0.25MG/L達公共危險罪的汽車駕駛一六五人、機車騎士四三六人，最高共可開罰五千六百餘萬元。九二○人中，有六八一人是機車騎士，約佔七成四，比例明顯比汽車駕駛二三九人高出許多，主因機車騎士易抱持僥倖心態，以為自己遇到臨檢時會來得及繞小路避開。

25人拒測 57乘客連坐罰

至於拒絕接受酒精檢測的汽車駕駛與機車騎士共廿五人，各被開罰十八萬元，是新制上路前罰鍰九萬元的兩倍。而新制增加規範「駕駛酒測值逾0.25MG/L，同車十八歲以上、七十歲以下乘客，將罰六○○元到三○○○元」，也有五十七人因此收到罰單。

其餘違規行為還包括吸食毒品後駕車一人、行經臨檢處所不停車配合受檢一人、明知駕駛酒駕而未予制止的車主三人，以及慢車（自行車）駕駛酒駕、慢車拒測等五十三人。

密集取締 致件數多於去年同期

去年七月一日到七月卅一日，警方取締酒後駕車等相關違規為九○七件，其中酒駕機車騎士四九○人，同樣明顯多於汽車駕駛二一五人，警方說，今年同期取締件數較多，主因警方對新制上路排定了密集勤務，加上民眾尚未充分了解新制。相信違規的駕駛或騎士被重罰後，會讓更多民眾了解酒駕處罰新制的重罰內容，產生懲儆效果，預期能有效減少酒駕等違規行為。

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