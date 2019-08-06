本土登革熱爆首例 中壢85里聯防

2019-08-06

〔記者李容萍、陳恩惠／桃園報導〕衛生福利部疾病管制署昨公布桃園市出現今年首例的本土型登革熱病例，個案為中壢區仁美里七十餘歲婦人，近期無出國也沒有到南部旅遊，日常在住家、菜園及華勛市場活動，六天前因右膝關節疼痛，陸續發燒及全身無力，期間多次就醫而診斷疑似流感、登革熱，三天前NS1快篩陽性，昨天確認感染登革病毒第二型，目前居家防蚊隔離中，同住家人無疑似症狀。

衛生局長王文彥昨緊急召集中壢區八十五里里長召開跨局處登革熱防治聯繫會議，要求里長號召里民做好滅蚊等防疫工作，希望此本土案例就此止住，是唯一一例。

市府防疫人員與鄰里志工昨對感染個案活動範圍進行孳生源清除及對住戶衛生教育，為全面撲殺白線斑蚊成蚊，將動員噴槍及發送氣霧式殺蟲劑方式，同時進行戶外及戶內成蚊化學防治作業。另請中壢醫療院所醫師加強詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），如遇疑似登革熱個案，應於廿四小時內進行通報。

近日受熱帶低壓影響，桃園局部地區仍有短暫降雨，雨後容易產生積水，衛生局提醒民眾雨後應加強「巡、倒、清、刷」四步驟，徹底清除孳生源，遠離登革熱威脅。

此外，衛生局也呼籲民眾如曾前往登革熱流行地區活動並遭蚊子叮咬，一週內若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊史及接觸史，以利診斷、治療。

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