育兒津貼申辦 桃園常有家長「白跑」

2019-08-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市自八月一日起配合中央政策發放二至四歲育兒津貼，符合資格的家長可至全市各區公所申請，開放申請三天來，各區公所申請人潮不斷，但每天仍約有二十名家長因搞不清楚申辦資格而被「請回」。公所人員提醒，家長到公所申辦前，應確認是否符合申辦資格，免得白跑一趟。

搞不清規定 每天約20人被「請回」

桃園區公所指出，教育部政策補助對象為就讀私幼或未就學之我國籍二至四歲幼兒（實際年齡滿二歲至未滿學齡五歲），且符合「未正在領取照顧該名幼兒的育嬰留職停薪津貼」及「未達家庭綜合所得稅率二十％」（父母年收未達一百二十一萬元）條件，每人每月可領取育兒津貼二千五百元，第三胎（含）以上子女，每人每月加發一千元。

人口數都突破四十萬的桃園及中壢區，這三天分別有逾二千及近二千名家長提出申請；年輕家庭多的蘆竹區，也有近八百名家長申辦。蘆竹區公所社會課長范素梅表示，公所人員第一步會先以人工審查，向家長確認幼兒年齡是否符合申辦資格、是否就讀私立幼兒園及家長是否領有留職停薪津貼等，平均每日也有十名家長因不合標準而被請回。

桃園區公所社會課長潘秋季表示，三天來平均每天都有逾七百名家長到公所申辦育兒津貼，由於作業系統昨天才開放上網登錄，公所人員均先受理收件，待資料登入系統後，才知道申請者是否符合資格。

正在領取津貼者 不用辦就能領

公所表示，幼兒實際年齡滿兩歲、當月還領有衛福部發放的○至二歲育兒津貼者，以及正在領取桃園市津貼、家中幼兒滿兩歲未滿三歲（二○一六年八月一日至二○一七年六月三十日間出生）的家長，均不用跑區公所重新申請。

若剛好是第三胎子女 才要申請

不過，若正請領「桃園市育兒津貼」的幼兒為二至三歲的第三胎子女，家長就須在八月一日起，前往各區公所社會課申請「中央二至四歲育兒津貼」。此外，全市目前約有四萬三千餘名滿三歲的幼兒，處於沒有領取育兒津貼的「空窗期」，家長都可至區公所申請「中央二至四歲育兒津貼」。相關申請問題，可撥打教育局辦理育兒津貼專線：335-8442或332-2101轉7584~7588，或幼兒戶籍所在地的區公所社會課洽詢。

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