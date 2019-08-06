高溫排行 桃園連3天冠全台

2019-08-06

〔記者李容萍／桃園報導〕受到偏東風過山沉降，各地天氣炎熱，中央氣象局對台北、桃園市發布高溫橙燈，提醒今天可能還會出現高溫，且是連續出現卅六度高溫的機率；而在氣象局全台前一百名高溫排行，桃園市的溫度測站已接連三天蟬聯單日最高溫第一名，三日桃園區成功路二段（台北科技大學附屬桃園農工）測得卅六．八度，四日蘆竹坑口里十四鄰更飆出卅八．四度，昨天下午一點十分大園（埔心國小）也測得卅七．三度高溫。

氣象局示警 今仍可能熱爆

除了前述三個高溫第一名的測站外，新屋區桃園農改場、東興路二段、後庄里的三個測站，以及八德區八德國小昨天高溫也都突破卅六度，面對炎熱高溫，其他地方也不時飆出卅五度高溫，體感溫度更逾四十度，不僅讓人直喊熱到吃不消，高溫外出活動或工作易有熱傷害風險，衛生局調查桃市急救責任醫院五月以來就醫狀況，已有卅一人因俗稱中暑的熱傷害就醫，近十日就醫者就達八人。

中暑就醫 近10日高達8

衛生局提醒民眾謹記預防中暑三要訣，要保持涼爽、補充水分，尤其老弱婦孺、慢性病患、戶外工作者、運動員、行動不便者、服用特定藥物者、肥胖者等族群，更要提高警覺。

聯新國際醫院運動醫學科主治醫師王凱平表示，預防與處理熱傷害的重要原則，包括運動「前」就須補充水分以及電解質，運動中持續補充，千萬不要等已經感覺口渴才開始補充水分。

多補充水分 加強通風散熱

其次，要能辨認熱痙攣、熱衰竭、熱中暑，熱痙攣當下不可強行拉筋、伸展，以免進一步傷害，抽筋高峰過後可以按摩緩解肌肉僵硬；熱衰竭、熱中暑時，可嘗試通知救護人員，盡可能寬鬆或移除衣物，最好能讓患者泡水，無法執行時，可嘗試加強通風、灑水、冰敷；冰敷應注意放在「頸部、肘窩、腋窩、鼠蹊部、膝窩」等皮膚較薄、血管較表淺的位置以利散熱，同時留意避免凍傷。

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