電桿遇雷擊 新埔10天3度停電

2019-08-06

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣新埔鎮巨埔、照門、鹿鳴、清水及新北、四座等六里，最近十天內無預警停電三次，除造成民生不便，也衝擊畜牧業，有養雞場死掉五千多隻雞，住戶氣得跳腳，怒吼難道他們是次等公民？

6里3千多戶受影響

台電新竹區營業處副處長陳華信說，實在是天災所致，因為極端氣候造成山區容易打雷，七月廿七日、廿八日及八月五日凌晨，雷電分別擊中大同幹二號、楊梅幹五十四號及山水幹七十五號電桿上的「負載啟斷開關」或「高壓跳線」造成跳電，使得此區三千多用戶無預警停電。

新竹縣議員陳新源說，新埔鎮巨埔、照門、鹿鳴、清水及新北、四座等六里，供電線路分別是巨埔、鹿鳴、新北三個里一線，四座、照門、清水三個里另一線。

從七月廿七日到昨天十天內，先是巨埔、鹿鳴、新北線突然停電，隔天變成六個里大停電，大家又氣又不解。

沒想到昨天凌晨零點剛過，位於巨埔里的新龍路沿線和部分照門里又再度停電，天氣悶熱，里民沒電可吹冷氣、電扇，天亮還要上班，根本無法好好休息，人人冒火。

畜牧業者飼養的牛、豬、雞也很怕熱，連續無預警停電，讓業者很怕蒙受損失。

裝防雷設備也難避免

陳華信說，現有的供電迴路儘管加裝了避雷器與架空地線等防雷設施，仍無法完全避免因為雷擊所導致供電設備損壞而引起的停電事故，這在山區特別明顯，不只新埔，竹東、尖石、五峰等鄉鎮的山區也是這樣。

陳華信表示，事發後隔斷事故點的供電迴路，只要周邊有「自動化開關」，會採取遠端遙控的方式先局部復電，如果還有可轉供電的系統，先用轉供的方式恢復電力，減少停電的範圍，再搶修發生事故的地方。

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