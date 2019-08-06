給旅客方便 新竹火車站改建公廁

2019-08-06

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕台鐵局斥資整修新竹火車站公廁，昨天開放使用，新增五間坐式女廁與親子及無障礙廁所；民眾說，不再有異味，有像百貨公司廁所的感覺。

站方表示，新竹火車站公廁過去因老舊環境欠佳，坐式廁所不足，常收到乘客反映，因此投入一千三百萬元改善，打造全新牆面和木色廁所門，增添質感，變得明亮舒適，讓旅客印象改觀。

台鐵局表示，新啟用的廁所除設置無障礙、親子廁所，坐式女廁也從一間增加到六間，可改善女廁大排長龍現象，坐式男廁也從一間增加到三間。配合火車站營運時間，每天清晨四點半到隔天凌晨零點四十分開放。

新竹市環保局也整修完成廿八處公廁，包括新竹漁港、南港賞鳥公園、新竹左岸等觀光景點與各停車場、市場；今年將改造南門市場、演藝廳、影像博物館、青青草原、稅務局及環保局等七處共四十六座公廁。

此外，新竹縣議員杜文中接獲民眾反映，指竹北市中華路以東到縣治區充斥許多沒有車牌的報廢車輛，有的被拿來佔地供停車，甚至超過三年，影響市容與用路安全，他要求相關單位徹底整頓，不要讓竹北淪為「機車墳場」。

縣府環保局代理局長羅仕臣說，收到舉報會先現勘，如是沒有車牌且未達報廢標準的車輛，會貼通知單通知車主移置，若不配合，轉交警方拖吊開單。

如果是已達報廢標準的汽、機車，不管有、無車牌，貼上通知單限期車主七天自行移置，否則拖吊後破碎、銷毀及報廢。

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